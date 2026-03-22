В США назвали дату завершения конфликта с Ираном - СМИ

Вашингтон намерен завершить конфликт с Тегераном уже к 9 апреля, заявили в Израиле – озвученная дата будет приурочена ко Дню независимости Израиля и позволит Дональду Трампу совершить визит в Тель-Авив.

Вашингтон определил для себя дату завершения конфликта с Ираном – ею станет 9 апреля, пишет портал Ynet со ссылкой на израильского чиновника.

Дата выбрана неслучайно – День независимости Израиля, что открывает для главы Белого дома перспективу совершить визит в Тель-Авив, где Дональд Трамп рассчитывает получить государственную Премию страны, пояснил чиновник, передает РИА Новости.

Как заявил накануне президент США, он поручил в ближайшие пять дней не вести удары по энергетической инфраструктуре Ирана, поскольку "Вашингтон и Тегеран провели очень позитивные и продуктивные" переговоры, которые продолжатся в ближайшие дни.

В то же время МИД Ирана не подтверждает какие-либо переговоры с Вашингтоном, хотя и получал такие послания о желании СГА урегулировать конфликт миром.

Пока ультиматум ИРИ, выдвинутый в связи с блокировкой Ормузского пролива, остается в силе, однако Тегеран смягчил условия продвижения по нему судов, не связанных с США и Израилем, в ходе телефонного разговора с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом президент Ирана Масуд Пезешкиан.

"В любом случае Иран в целях обеспечения безопасности и безопасного судоходства и прохода судов через этот водный маршрут принял меры и для передвижения судов, не принадлежащих или не связанных с агрессорами и не участвующих в агрессии"

- Масуд Пезешкиан

Напомним, в конце февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам, расположенным на территории Ирана. В результате этих атак погиб ряд высокопоставленных официальных лиц Исламской Республики, в том числе ее верховный лидер Али Хаменеи. В ответ Иран начал наносить удары по израильской территории и объектам США в странах Ближнего Востока.