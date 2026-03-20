Площадь индустриального парка "Таврия" составит 280 га

Индустриальный парк "Таврия" площадью около 280 га начнут строить в Херсонской области в конце года. Проект будет реализован в три этапа, его стоимость составит порядка 7-8 млрд рублей.

В Херсонской области в конце года должно начаться строительство индустриального парка "Таврия" площадью около 280 га.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства промышленности и торговли региона, на территории парка планируется разместить предприятия промышленного сектора, переработки и логистики. При этом первая очередь будет осуществляться за счет частных инвестиций без государственной поддержки.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо уточнил, что строительство начнется в четвертом квартале года. Парк будет создан в районе Новоалексеевки.

"Парк будет мультиотраслевым и предусматривает инфраструктуру для компаний в сфере производства, логистики и переработки сельхозпродукции, а также IT-кластер"

- Владимир Сальдо