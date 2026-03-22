Фон дер Ляйен рассказала, когда ЕС может отправить корабли в Ормузский пролив

Фон дер Ляйен рассказала, когда ЕС может отправить корабли в Ормузский пролив
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не исключила возможности отправки кораблей из стран Евросоюза в Ормузский пролив, однако только в определенные временные рамки.

Корабли Евросоюза могут быть отправлены в Ормузский пролив, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, уточнив при этом возможные сроки такого шага.

Соответствующее заявление европейский политик сделала по итогам переговоров с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе, которые состоялись в Канберре.

Фон дер Ляйен задали вопрос о том, какую роль могут сыграть страны Евросоюза в достижении безопасности при проходе судов в Ормузском проливе.

В ответ глава ЕК не исключила возможности отправки кораблей в Ормузский пролив, однако уточнила, что это может быть сделано лишь в определенные сроки.

"Лидеры Европейского союза ясно дали понять, что они могут рассматривать возможность проведения операции или миссии только после окончания боевых действий"

– Урсула фон дер Ляйен

Она также оценила нынешнюю ситуацию с энергоснабжением, пояснив, что она стала "критической", причем для союзников ЕС по всему миру – растут цены на газ и нефть для предприятий и населения.

"Но крайне важно, чтобы мы пришли к решению, достигнутому путем переговоров"

– Урсула фон дер Ляйен

