Постпред РФ в Вене допустил нарушения ДНЯО из-за войны в Иране

Ряд стран мира, по словам Михаила Ульянова, могут нарушить существующие на данный момент международные договоренности и начать работать над созданием ядерного оружия, нарушая таким образом ДНЯО.

Нападение США и Израиля на Иран может спровоцировать нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), такой возможности не стал исключать постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он напомнил, что сейчас представители элит целого ряда стран Запада совершают совершенно безответственные высказывания, в том числе о том, что их страны стремятся войти в число ядерных держав. В качестве примера дипломат привел польских, германских, японских, южнокорейских политиков.

По словам Ульянова, такие заявления не могут не вызывать максимальной обеспокоенности, ведь прежде озвучивание таких вещей было строго табуировано, а теперь они допускаются.

Постпред указал, что таким образом участники мирового сообщества как бы сдвигают красные линии.

"Мне кажется маловероятным в ближайшее время нарушение режима нераспространения кем-либо из его участников, но то, что это может произойти, в том числе как следствие американо-израильской агрессии, это факт"

– Михаил Ульянов

Дипломат указал на достаточную устойчивость режима ДНЯО, которой не мешают определенные проблемы. Он обратил внимание на то, что нарушить этот режим нераспространения невозможно без масштабных последствий, особенно учитывая, что скрыть старт производства ядерного оружия все-таки сложно.