Корабли с морпехами США подходят к Аравийскому морю

Американские десантные корабли направляются на Ближний Восток. Они прибудут в район Ормузского пролива через неделю.

Три десантных корабля ВМС США с морпехами идут на Ближний Восток, к концу недели они прибудут из Японии в Аравийское море в зону ответственности Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), пишет британское издание The Sun.

США направили в регион универсальный авианесущий десантный корабль USS Tripoli, а также два десантно-вертолетных корабля-дока USS San Diego и USS New Orleans с 2,2 тыс морских пехотинцев на борту. Также на кораблях, идущих к Ирану находятся 20 стелс-истребителей пятого поколения F-35B, конвертопланы MV-22 Osprey и ударные и транспортные вертолеты.

На прошлой неделе из Сан-Диего на Ближний Восток была отправлена еще одна группа десантных кораблей, они ожидаются в Аравийском море через 10 дней.

Сейчас в Аравийском море также находится американская авианосная ударная с авианосцем USS Abraham Lincoln во главе.