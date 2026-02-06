Ереванский Дом печати станет многофункциональным комплексом

Власти Еревана приняли решение сохранить архитектурную уникальность Дома печати, полностью переоборудовав его в современный многофункциональный комплекс премиум-класса.

Вскоре ереванский Дом печати получит новые функции: его переоборудуют в многофункциональный комплекс, проект его отчуждения уже готов, его представят вместе с другими подобными проектами, сообщили сегодня на профильной выставке в Комитете по управлению государственным имуществом.

Новый проект предусматривает не только модернизацию здания, но и изменение его функционального назначения с трансформацией в современный многофункциональный комплекс премиум-класса, при этом власти столицы сохранят его историко-культурную ценность и архитектурную идентичность, говорится в сообщении, передает Sputnik Армения.

Отчуждение здания Дома печати пройдет с участием компании PROSPECT24, которая и представит на выставке новую экспозицию здания. Также на ней покажут и другие объекты государственного имущества, проект уже разрабатывается.

Напомним, Комитет по управлению государственным имуществом Армении в начале минувшего 2025 года подписал меморандум с компанией "Дигниси" (владелец PROSPECT24), которая взяла на себя обязанности по формированию инвестиционных пакетов для реализации государственного имущества.