США предложили Ирану мир

Администрация США, подсчитав экономические убытки страны после атаки на Иран, предложила Тегерану свой план выхода из конфликта, включающий 15 пунктов.

Вашингтон передал Тегерану план по выходу из конфликта, пишет газета New York Times.

"США направили Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны на Ближнем Востоке. Это отражает стремление администрации президента США Дональда Трампа найти путь к выходу из конфликта"

- издание

Такой шаг был сделан для того, чтобы избежать для страны экономических последствий нападения на ИРИ. План затрагивает ключевые вопросы безопасности, включая иранские ракетную и ядерную программы, а также восстановление безопасности морских путей транспортировки энергоресурсов, и прежде всего - в Ормузском проливе, передает РИА Новости.

В документе США требуют у Ирана официально отказаться от своей ядерной программы, то есть отказаться от обогащения урана и передать его нынешние запасы под контроль МАГАТЭ, а также вывести из эксплуатации основные ядерные объекты в Натанзе, Исфахане и Фордо. Также Иран должен прекратить развитие своих ядерных возможностей и не производить материалы, пригодные для создания ядерного оружия, сообщил израильский телеканал N12.

Также Вашингтон требует ограничения ракетной программы Ирана — как по дальности, так и по количеству ракет, и прекращение финансирования, вооружения и координации действий региональных вооруженных группировок.

Что касается Ормузского пролива, США требуют сохранить его открытым и разрешить движение по нему всех судов, что откроет его для мировых поставок нефти и газа.

Взамен Вашингтон предлагает полностью снять все санкции против ИРИ и отказаться от механизма их автоматического возврата, а также поддержать развитие гражданской ядерной программы Ирана, включая сотрудничество в сфере атомной энергетики, включая проекты, связанные с иранской АЭС "Бушер".

Чего хочет Иран?

Старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Федорова в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказала о подходах Ирана к перспективе прекращения боевых действий с США и Израилем спустя 25 дней войны.

"По иранским источникам мы можем судить о том, что никаких прямых переговоров Тегерана с Вашингтоном пока не ведется – возможно, стороны обмениваются сообщениями через те или иные третьи страны. Однако условия Ирана уже известны, и в первую очередь после почти месяца войны ИРИ настаивает на том, чтобы проход кораблей по Ормузскому проливу стал платным и государства выплачивали в иранскую казну порядка $2 млн за каждое судно", - прежде всего сказала она.

"Во-вторых, Тегеран требует, чтобы напавшие на него США и Израиль компенсировали все потери, понесенные Ираном в результате американо-израильской агрессии. В-третьих, должны быть даны железобетонные гарантии, что никакая агрессия со стороны Израиля и США в отношении Ирана более не повторится. В-четвертых, должно быть признано право Ирана обогащать уран", - продолжила Ирина Федорова.

"Как можно видеть, все это требования, которые для США и Израиля не приемлемы. Но и опубликованные в New York Times предложения США неприемлемы для Ирана – и полная свобода судоходства в Ормузском проливе, и прекращение ядерной и ракетной программ, и отказ от поддержки различных группировок на Ближнем Востоке. То есть стороны пока что выдвинули друг другу прямо противоположные требования. Из таких стартовых переговорных позиций будет достаточно сложно достичь какого-либо компромисса", - подчеркнула востоковед.

Что происходит в Иране?

Старший научный сотрудник ИВ РАН обратила внимание на сложности в управленческом аппарате Ирана в результате убийства ключевых политических фигур. "В Иране сейчас очень сложная обстановка. Мы, конечно, понимаем, что в Исламской Республике была разработана уникальная система перехода власти как раз на случай, если в результате военных действий высшее руководство погибнет, и она действует, на место убитых глав ведомств быстро назначаются новые руководители. Но личности все-таки тоже имеют значение. Те люди, которые становятся во главе руководящих структур Ирана, еще не обладают таким авторитетом, которым пользовались убитые, и потому им сложнее управлять государством", - пояснила она.

"Мы сейчас даже не можем точно сказать, кто конкретно сейчас отвечает за принятие решений по внешней политике Ирана, учитывая убийства верховного лидера Али Хаменеи и секретаря СНБ Али Лариджани. Огромное значение в ИРИ имеет Корпус стражей Исламской революции, и в ходе войны его влияние только усилилось, в его руках сосредоточены многие управленческие структуры – и для КСИР какие-либо уступки США или в целом разговоры совершенно неприемлемы. КСИР настроен на продолжение боевых действий", - отметила востоковед.

"В то же время президент Ирана Масуд Пезешкиан нацелен на прекращение войны. Напомню, что он победил на президентских выборах в 2024 году именно с программой нормализации отношений с Западом в целях экономического развития Ирана. Для некоторых представителей власти в Иране диалог с США – вполне реальный и необходимый шаг, они поддерживают подход Пезешкиана. Но неясно, кто в Иране теперь принимает окончательные решения. Пока что понятно только то, что представители КСИР и связанные с ним руководители ведомств категорически отрицают возможность мирных переговоров", - заключила Ирина Федорова.