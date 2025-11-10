Туристка в Сочи сорвалась с обрыва

В сочинском Дагомысе произошел несчастный случай - накануне со склона сорвалась женщина, на помощь пострадавшей пришли спасатели.
В Сочи с крутого склона сорвалась женщина, она с травмами была госпитализирована, информирует Служба спасения Сочи.
Инцидент произошел в воскресенье днем в поселке Дагомыс, где компания отдыхала на природе.
"Женщина 1977 года рождения оступилась и упала с крутого обрыва. В результате падения женщина получила травмы и не смогла передвигаться самостоятельно"
– сообщение
На место ЧП прибыли сотрудники "Службы спасения города Сочи", они, с помощью альпинистского снаряжения, оперативно добрались до пострадавшей, оказали ей первую помощь и эвакуировали со склона. Дальнейшую помощь женщине оказали медики, на месте ее ожидала бригада скорой помощи.