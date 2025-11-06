Спасатели помогли пострадавшему в лесах Сочи мужчине

Сотрудники экстренных служб спасли от смерти мужчину, получившего тяжелую травму во время обычной прогулки по лесу.

Жизнь жителю Сочи спасли сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС, об этом сообщили в пресс-службе ЮРПСО.

Трагедия едва не случилась в лесу у аула Малый Кичмай. Мужчина в возрасте 42 лет гулял по лесу. В какой-то момент его нога напоролась на острый сук. Причем рана оказалась у бедра, рядом с артерией, так что началось сильное кровотечение.

Спасатели оперативно прибыли на место инцидента. Они оказали раненому первую помощь. Затем, используя носилки, они эвакуировали его из труднодоступной местности – то есть несли его три километра по узкой тропинке, вдобавок заросшей колючими кустами.

В конце пути неудачно погулявшего сочинца ждали врачи "скорой".