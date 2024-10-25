Северное сияние возможно в Москве и Сочи в ближайшие дни

Самая сильная магнитная буря года прогнозируется 7 ноября, она может стать причиной появления северного сияния в средней полосе или даже на Юге России.

На фоне мощной геомагнитной бури северное сияние возможно проявится на нетипичных широтах – в Москве или даже Сочи, считает специалист Института космических исследований Натан Эйсмонт.

Буря ожидается в пятницу 7 ноября.

"При сильной буре возможно появление полярного сияния даже в широтах далеких от полюсов, например, на широте Москвы или даже Сочи, как в прошлом году"

– Натан Эйсмонт

Он добавил, что на большинство людей магнитные бури не оказывают влияния, передает НСН.