Северное сияние возможно в Москве и Сочи в ближайшие дни

Самая сильная магнитная буря года прогнозируется 7 ноября, она может стать причиной появления северного сияния в средней полосе или даже на Юге России.
На фоне мощной геомагнитной бури северное сияние возможно проявится на нетипичных широтах – в Москве или даже Сочи, считает специалист Института космических исследований Натан Эйсмонт.
Буря ожидается в пятницу 7 ноября.
"При сильной буре возможно появление полярного сияния даже в широтах далеких от полюсов, например, на широте Москвы или даже Сочи, как в прошлом году"
– Натан Эйсмонт
Он добавил, что на большинство людей магнитные бури не оказывают влияния, передает НСН.