Самолеты ВВС Израиля совершили налеты на юг сектора Газа

Боевые самолеты Израиля атаковали цели в Хан-Юнисе сегодня утром. Информации о последствиях ударов пока не поступало.

Утро четверга началось в секторе Газа с налетов израильской авиации. По данным Al Jazeera, боевые самолеты еврейского государства около 10 раз атаковали Хан-Юнис на палестинского анклава.

"Восточные районы города Хан-Юнис подверглись 10 израильским авианалетам"

– Al Jazeera

Информации о жертвах и пострадавших к настоящему моменту пока не поступало. Напомним, что вчера израильские войска нанесли удар по арсеналу ХАМАС на севере сектора Газа. Чуть ранее Тель-Авив заявил о возвращении к режиму прекращения огня.