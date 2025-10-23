Вестник Кавказа

Самолеты ВВС Израиля совершили налеты на юг сектора Газа

© Фото: ЦАХАЛ
Боевые самолеты Израиля атаковали цели в Хан-Юнисе сегодня утром. Информации о последствиях ударов пока не поступало.

Утро четверга началось в секторе Газа с налетов израильской авиации. По данным Al Jazeera, боевые самолеты еврейского государства около 10 раз атаковали Хан-Юнис на палестинского анклава. 

"Восточные районы города Хан-Юнис подверглись 10 израильским авианалетам"

– Al Jazeera

Информации о жертвах и пострадавших к настоящему моменту пока не поступало. Напомним, что вчера израильские войска нанесли удар по арсеналу ХАМАС на севере сектора Газа. Чуть ранее Тель-Авив заявил о возвращении к режиму прекращения огня.

