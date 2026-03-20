Кубань вошла в топ-3 российских направлений для отдыха на майские праздники

Курорты Краснодарского края заняли третье место по популярности среди российских туристов для отдыха на майские праздники, такие результаты дало исследование, проведенное сервисом OneTwoTrip.
Спрос на отели на Кубани составил 10% от общероссийского. Относительно прошлого года показатель изменился незначительно.
Лидирует в этом году Татарстан: его доля среди всех заказов по стране составила 16,3%. При этом спрос на отели в регионе увеличился на 75% – в 2025 году он был лишь на третьем месте.
На втором месте Санкт-Петербург, лидировавший в прошлом году: майские поездки в Северную столицу предпочтут 14% россиян. Спрос на отели в этом направлении за год упал более чем на треть.
Из зарубежных направлений лидирует Япония – 14,7% бронирований. На второй строчке рейтинга Турция (13,6%), замыкает первую тройку Китай (8,6%).