Вестник Кавказа

Армения отправила в Иран медикаменты

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ереван впервые с начала войны на Ближнем Востоке направил в Иран гуманитарную помощь. Груз состоял из медикаментов.

Глава дипведомства Армении Арарат Мирзоян заявил об отправке в Иран гуманитарной помощи. По словам Мирзояна, отправленный груз был медицинского характера. 

"Ереван направил партию помощи в основном в виде медикаментов"

–  Арарат Мирзоян 

Сообщается, что партия гумпомощи была отправлена впервые с начала войны на Ближнем Востоке. 

Отметим, что в начале марта гуманитарную помощь Ирану оказали Россия и Азербайджан. Поставки включали в себя преимущественно медикаменты, однако Азербайджан также отправил в соседнюю страну продовольственный груз.

