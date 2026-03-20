Армения отправила в Иран медикаменты

Ереван впервые с начала войны на Ближнем Востоке направил в Иран гуманитарную помощь. Груз состоял из медикаментов.
Глава дипведомства Армении Арарат Мирзоян заявил об отправке в Иран гуманитарной помощи. По словам Мирзояна, отправленный груз был медицинского характера.
"Ереван направил партию помощи в основном в виде медикаментов"
– Арарат Мирзоян
Отметим, что в начале марта гуманитарную помощь Ирану оказали Россия и Азербайджан. Поставки включали в себя преимущественно медикаменты, однако Азербайджан также отправил в соседнюю страну продовольственный груз.