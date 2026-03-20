КСИР атаковал ядерный центр в Димоне

По данным региональных СМИ, Иран совершил атаку на Ядерный исследовательский центр в израильской Димоне. Известно о разрушениях и пострадавших в городе.

Иранские, израильские и арабские СМИ сегодня вечером проинформировали об успешной атаке Корпуса стражей Исламской революции на южный израильский город Димона, где расположен Ядерный исследовательский центр, ключевой объект ядерной программы Израиля.

По данным гостелевидения Исламской Республики, атака была совершена в ответ на удар Израиля по иранскому ядерному заводу в Натанзе.

Различные СМИ Израиля сообщают о 39 пострадавших в результате падения иранских ракет, 12 дорожных авариях, произошедших из-за ракетного удара и объявлении воздушной тревоги в Йерухаме и Араве.

Арабский телеканал Al Araby утверждает, что одна из иранских ракет ударила в некое здание в Димоне, вызвав его обрушение. Также корреспондент канала передает, что ракеты были нацелены на ряд объектов Ядерного исследовательского центра к югу от Димоны, в пустыне Негев.