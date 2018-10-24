Удары США и Израиля нанесли ущерб энергоснабжению – Минэнерго Ирана

В иранском энергетическом ведомстве сообщили о том, что важнейшая инфраструктура водоснабжения и электроснабжения была значительно повреждена в результате атак со стороны Соединенных Штатов и Израиля.

Вашингтон и Тель-Авив нанесли крупный ущерб энергетическим объектам Ирана, сообщил министр энергетики ИРИ Аббас Алиабади в интервью агентству агентство ISNA.

Он подчеркнул, что структура электро- и водоснабжения Ирана, которая так необходима для жизнеобеспечения, была значительно повреждена.

"Жизненно важная для Ирана инфраструктура водоснабжения и электроснабжения понесла значительный ущерб в результате террористических атак, совершенных США и Израилем"

– Аббас Алиабади

Министр отметил, что в результате атак США и Израиля были уничтожены или значительно повредились объекты водоснабжения и опреснения воды, а также стратегические распределительные сети.

Напомним, ранее председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил о том, что Тегеран будет иметь полное право совершать удары по объектам энергетической и топливной инфраструктуры по всему региону в случае, если соответствующующие структуры будут поврежденены в самой ИРИ.