Швейцария заблокировала провокацию армянских националистов

В Национальном совете парламента Швейцарии была сорвана провокационная попытка армянской диаспоры выдвинуть кантональную инициативу, посвященную аннексии Карабаха.

Армянской диаспорой в Национальном совете (нижней палате) парламента Швейцарии была поднята на обсуждение кантональная инициатива "Кантон Женева 24.321: Аннексия Карабаха. Освобождение политических заключенных в Азербайджане", сообщают азербайджанские СМИ.

Уточняется, что инициатива была выдвинута 20 марта.

Члены Национального собрания подавляющим большинством отклонили инициативу – 108 из них проголосовали против. Ранее, еще в прошлом году швейцарский Сенат отклонил эту кантональную инициативу.

Таким образом, как подчеркнули в Национальном совете, "вопрос закрыт и дальнейшему обсуждению не подлежит".

В комитете по иностранным делам Сената призвали более не поднимать обсуждение таких вопросов, а также всего того, что касается азербайджано-армянских отношений, поскольку подобные провокации подрывают успешный мирный процесс в регионе Южного Кавказа.

"Таким образом, последняя попытка армянской диаспоры в Швейцарии добиться хоть какого-то успеха в законодательном органе страны с треском провалилась"

– СМИ

Подобного рода действия со стороны представителей армянской диаспоры используются год выборов в Армении с целью подрыва мирного процесса между Баку и Ереваном, "являющегося главным козырем администрации Пашиняна", уточняют СМИ.