В Грузии начала работу новая авиакомпания

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
OneClick Airways пополнила число авиакомпаний Грузии. Новая авиакомпания выполняет чартерные рейсы в ОАЭ и Таиланд.

Рынок авиаперевозчиков Грузии пополнила новая авиакомпания OneClick Airways, которая специализируется на сегменте лоукост-перевозок, информирует Агентство гражданской авиации. 

По данным Агентства, OneClick Airways будет заниматься как пассажирскими перевозками, так и доставкой грузов. Пока на балансе авиакомпании числится один самолет Boeing 737-81B. 

По информации авиаперевозчика, в настоящий момент выполняются чартерные рейсы по ряду азиатских направлений. В частности, обслуживаются маршруты между Грузией и ОАЭ, а также Грузией и Таиландом. 

Главой авиакомпании является Георгий Чоговадзе, который ранее руководил Национальной администрацией туризма.

