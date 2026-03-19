В Грузии начала работу новая авиакомпания

OneClick Airways пополнила число авиакомпаний Грузии. Новая авиакомпания выполняет чартерные рейсы в ОАЭ и Таиланд.

Рынок авиаперевозчиков Грузии пополнила новая авиакомпания OneClick Airways, которая специализируется на сегменте лоукост-перевозок, информирует Агентство гражданской авиации.

По данным Агентства, OneClick Airways будет заниматься как пассажирскими перевозками, так и доставкой грузов. Пока на балансе авиакомпании числится один самолет Boeing 737-81B.

По информации авиаперевозчика, в настоящий момент выполняются чартерные рейсы по ряду азиатских направлений. В частности, обслуживаются маршруты между Грузией и ОАЭ, а также Грузией и Таиландом.

Главой авиакомпании является Георгий Чоговадзе, который ранее руководил Национальной администрацией туризма.