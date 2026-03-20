Израиль анонсировал длительные боевые действия против Ирана и "Хезболлы"

В ЦАХАЛ подтвердили настрой на длительные боевые действия против Ирана и "Хезболлы". По словам израильских военных, они продлятся еще несколько недель.

Военные действия против Ирана и ливанского движения "Хезболла" будут продолжаться еще несколько недель. Об этом сообщил 22 марта Эфи Дефрин, официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Ожидаются еще недели боевых действий против Ирана и Хезболла"

– Эфи Дефрин

Он также сообщил, что Военно-воздушные силы Израиля ведут сложную оборонительную борьбу и перехватывают более 90% иранских ракет, однако защита не является на 100% герметичной.