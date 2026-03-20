Аракчи: США и Израиль должны возместить ущерб за удары по ядерным объектам

Иран настаивает на возмещении ущерба от военных ударов по мирным атомным объектам со стороны Соединенных Штатов и Израиля. Соответствующие заявление сделал глава иранского МИД Аббас Аракчи, призвав ООН жестко отреагировать на агрессию.

Дипломат подчеркнул, что подобные действия могут спровоцировать катастрофу с крайне опасными последствиями для людей и окружающей среды. Он также настоял на немедленном прекращении любых атак.

"Атаки на мирные ядерные объекты Ирана в Натанзе и вблизи электростанции в Бушере являются нарушением Устава ООН, Статута Международного агентства по атомной энергии и норм международного права"

– Аббас Аракчи.

Напомним, ранее председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что страна будет иметь полное право совершать удары по объектам энергетической и топливной инфраструктуры по всему региону в случае повреждения собственных сетей.

В иранском энергетическом ведомстве сообщили о том, что важнейшая инфраструктура водоснабжения и электроснабжения была значительно повреждена в результате атак со стороны Соединенных Штатов и Израиля. Вашингтон и Тель-Авив нанесли крупный ущерб этим объектам, подтвердил министр энергетики Аббас Алиабади в интервью.