На Северном Кавказе отремонтируют единственную цирковую школу

В Дагестане капитально отремонтируют детскую цирковую школу имени Курбанова, которая находится в городе Дагестанские Огни. Власти региона в течение 2026 года полностью восстановят единственное на всем Северном Кавказе профильное учреждение за счет средств национального проекта "Семья".

Правительство Дагестана в течение 2026 года полностью обновит единственное на Северном Кавказе образовательное учреждение по подготовке цирковых артистов. Капитальный ремонт детской школы имени Курбанова в городе Дагестанские Огни пройдет по линии национального проекта "Семья".

В ходе капитального ремонта подрядчики заменят полы и крышу, а также проведут внутреннюю и внешнюю отделку здания. Накануне образовательное учреждение для оценки фронта работ посетили министр культуры региона Зарема Бутаева и глава города Замир Гаджимурадов.

Школа имени Курбанова была открыта в 1969 году. Сейчас здесь обучаются 185 детей цирковому мастерству, еще 50 воспитанников изучают хореографическое искусство. Ученики регулярно участвуют в крупных федеральных и мировых конкурсах. Недавно юные дагестанские гимнастки продемонстрировали высокий уровень подготовки на Втором Международном фестивале воздушной гимнастики "Аура".

Дагестан исторически славится вековыми традициями канатоходцев из аула Цовкра. Для сохранения искусства пехлеванов Камиль Курбанов и основал это уникальное учебное заведение. За полвека работы школа выпустила сотни профессионалов, многие из которых успешно выступают в ведущих цирковых коллективах страны.

С момента постройки здание ни разу капитально не ремонтировалось, из-за чего замена крыши и коммуникаций стала острой необходимостью. Масштабные работы удалось начать благодаря запуску нового федерального нацпроекта "Семья", который направлен на поддержку детских учреждений культуры по всей России.