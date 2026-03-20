Поставки яблок из Грузии в Россию вышли на исторический максимум

Стоимость яблок, закупленных Россией у Грузии в феврале 2026 года, установила исторический рекорд, следует из данных Национальной службы статистики Грузии (Сакстат).

В общей сложности за прошлый месяц российская сторона закупила яблок у Грузии на рекордную сумму – $2,96 млн. Эта цифра в 1,9 раза превышает показатель января-2026, в 1,8 раза – показатель февраля 2025 года.

Если говорить о физическом объеме поставок, то Россия приобрела у Грузии 3,9 тыс т яблок, это максимальный показатель с апреля 2022 года, когда было закуплено 4,5 тыс т яблок.

Кроме того, Россия ожидаемо лидирует среди покупателей грузинских яблок в феврале. На втором месте по закупкам Турция ($119,7 тыс), в первую тройку также попала Армения ($29,5 тыс), передает РИА Новости.