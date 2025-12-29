Доля России во внешней торговле Грузии достигла 13%

Доля России во внешней торговле Грузии достигла 13%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
РФ и Грузия нарастили торговлю в январе-феврале 2026 года. Доля России в структуре внешнеторгового оборота Грузии составила 13%.

Торговый оборот Грузии и России вырос на 0,5% за первые два месяца года. Страны наторговали друг с другом на $418 млн, доля РФ среди внешнеторговых партнеров достигла 13%, информирует Сакстат. 

По данным статистической службы, за январь-февраль Грузия поставила в РФ более 20 тыс т минеральной и пресной воды, почти 12 тыс т вина и спиртных напитков, а также свыше 1 тыс т фруктов и орехов. 

РФ сохраняет позиции в качестве основного поставщика нефтепродуктов и пшеницы в Грузию. Грузия получила свыше 20 тыс т зерновых из России, а также более 100 тыс т нефти и нефтепродуктов.

