Промежуточные итоги иранской войны: подсчитаны удары США и Ирана

США атаковали Иран за 22 дня иранской войны 8 тыс раз, а Иран ударил по Израилю и странам Персидского залива более 5,7 тыс раз.

Глава генштаба американской армии Брэдли Купер накануне рассказал о числе атак ВС США на военные цели в Иране в ходе первых 22 дней иранской войны. По его словам, за это время американские войска ударили по свыше 8 тыс объектов в Исламской Республике.

Отдельно Купер отметил количество иранских кораблей, подвергшихся американским атакам – оно достигло 130 единиц. Глава Генштаба ВС США подчеркнул, что таким образом Вашингтон организовал рекордное уничтожение военно-морского флота за прошедшие с конца Второй Мировой войны 80 лет.

Телеканал Al Hadath, в свою очередь, подсчитал масштабы ответных ударов Ирана по американским базам в Персидском заливе и Израилю, а также атаки КСИР на не имеющие отношения к США объекты в соседних странах. Если считать все вместе, то речь идет о 5761 запуске за 22 дня.

При этом в Израиль были запущены только 850 баллистических ракет и дальнобойных беспилотников, а большая часть иранских ударов пришлась на земли стран в Персидском заливе – 4911 ракет и беспилотников.

Уточняется, что из этого числа на ракеты приходится 300 единиц в случае Израиля и 1119 единиц в случае Персидского залива. Остальное – беспилотные летательные аппараты.