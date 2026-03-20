Хакан Фидан: иранская война продлится до середины апреля

Турецкий министр иностранных дел изложил итоги своих переговоров с коллегами из стран Персидского залива. Регион полагает, что иранская война дошла до середины.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, на днях возвратившийся из поездки по государствам Персидского залива, рассказал о турецких и арабских ожиданиях по завершению войны США и Израиля против Ирана.

Чего ждать от войны?

Прежде всего он отметил, что общий консенсус пока сводится к тому, что иранская война будет продолжаться порядка 2-3 недель. Также Фидан и его коллеги из стран Персидского залива сошлись в том, что решающим фактором в завершении войны станет отказ США продолжения боевых действий.

Хакан Фидан обратил внимание, что США могли бы выйти из войны раньше этого срока, если бы не влияние Израиля, который противостоит попыткам здравых сил в Вашингтоне склонить президента Дональда Трампа к скорейшему перемирию с Тегераном. Также министр указал на нарастающие расхождения в целях и подходах Вашингтона и Тель-Авива в иранской войне.

Глава МИД Турции подчеркнул, что общим пониманием Анкары и стран Персидского залива является отсутствие ожиданий по ирано-американским переговорам при продолжении боевых действий. В связи с этим необходимо прежде всего установить временное перемирие, чтобы усадить стороны за стол переговоров.

По оценке Фидана, план Израиля сейчас состоит в войне на истощение: правительство Биньямина Нетаньяху хочет успеть нанести Ирану как можно больше ущерба, пока Дональд Трамп не решается свернуть американскую часть военной операции. По этой причине политико-дипломатические действия Тель-Авива направлены на затягивание боевых действий.

"Израиль хочет создать впечатление, что не остановится, пока не уничтожит важные для него военные и промышленные объекты. Покушения продолжаются. Израиль начал эту войну, и мы подчеркиваем этот факт везде и при каждой возможности"

– Хакан Фидан

Что будет после войны?

Значительную часть переговоров Фидана с дипломатами стран Персидского залива заняли перспективы безопасности в регионе после войны. Региональные игроки ожидают, что Иран, если в стране не произойдет госпереворота, выставит жесткие требования соседям по закрытию американских военных баз, но и сами планируют предъявить Тегерану свои твердые условия по дальнейшему сосуществованию.

"По окончании войны страны залива могли бы четко обозначить свои ожидания от Ирана, и при соблюдении определенных условий они могли бы сосредоточиться на экономическом сотрудничестве. Иран же может выдвинуть некоторые требования в отношении американских баз в Персидском заливе"

– Хакан Фидан

Также в послевоенное время всем заинтересованным игрокам понадобится договориться друг с другом о правилах судоходства и безопасности в Ормузском проливе. Здесь нужно будет учитывать интересы основных покупателей производящихся в регионе энергоресурсов – Китая, Южной Кореи, Японии, Индии, Евросоюза.

Будет ли воевать Персидский залив?

Еще одной ключевой темой турне Хакана Фидана по странам Персидского залива были нападения Ирана на невоенные объекты в этих государствах. Каждый собеседник Фидана обратил его внимание на неоправданность атак КСИР, не говоря об их интенсивности и безусловной преднамеренности.

"Они задаются вопросом, почему Иран нацелился на них в этой войне. Говорят, что не имеют никакого отношения к развязыванию этой войны, и должны отвечать на эти атаки. Они также утверждают, что Иран атакует гражданскую инфраструктуру и объекты экономики в дополнение к военным базам, и что это делается преднамеренно"

– Хакан Фидан

Тема иранских ударов по не имеющим отношения к США и Израилю целям в Персидском заливе была центральной на министериале в Эр-Рияде 18 марта. Турецкий министр сообщил, что в принятом совместном заявлении подвергающиеся атакам государства твердо заявили, что Тегеран вынуждает их в какой-то момент пойти на ответные военные меры.

Хакан Фидан подчеркнул, что атаки КСИР по энергетическим мощностям в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ значительно увеличили риски вовлечения этих государств в иранскую войну.