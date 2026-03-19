Цена на дизтопливо в Турции поставила рекорд на фоне иранской войны

В Турции значительно выросла стоимость дизтоплива на бензоколонках из-за формирования дефицита нефти на мировом рынке после блокирования Ормузского пролива. Планы по снижению инфляции в стране могут быть сорваны.

Цены на дизельное топливо в Турции, согласно открытой статистике, выросли вслед за скачком цен на нефть на мировом рынке, вызванном блокадой Ираном Ормузского пролива в ходе иранской войны. Если до 28 февраля дизтопливо в Турции продавалось по 61,45 лиры, то сейчас оно торгуется по 72,5 лир, причем около половины этого роста пришлось на конец третьей недели войны.

Турецкий Кабмин официально проинформировал граждан о подорожании дизеля в пятницу, в начале мусульманского праздника Ураза-байрам. Рост цен на топливо скажется на стоимости грузоперевозок и, как следствие, ускорит инфляцию на все виды товаров.

В связи с этим под угрозой оказался правительственный план по снижению годовой инфляции до 16%. Центробанк Турции направил доклад в правительство о невозможности полноценного контроля инфляции из-за внешних факторов – то есть иранской войны и блокады Ормузского пролива, создающей дефицит углеводородов на мировом рынке.