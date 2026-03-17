Азербайджанский полузащитник станет игроком "Пафоса"

Полузащитник бакинского футбольного клуба "Нефтчи" Мурад Мамедов будет выступать в чемпионате Кипра. Об этом пишут азербайджанские средства массовой информации.

В ближайшее летнее трансферное окно хавбек присоединится на правах свободного агента "Пафосу". Контракт Мамедова с его новым клубом будет рассчитан на три года с возможностью продления еще на один.

При этом отмечается, что сначала полузащитник будет выступать на правах аренды за латвийскую "Ригу", а уже потом начнет выступать за "Пафос". Такое решение обусловлено тем, что владельцем обоих этих клубов является Роман Дубов.

Напомним, после 27 туров "Пафос" с 52 очками располагается на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Кипра. Лидирует в первенстве "Омония", в активе которой 62 очка.