Иран отреагировал на ультиматум США

Иран на границе с Азербайджаном
В Иране ответили США на готовность уничтожить его электростанции. В Исламской Республике отметили, что в этом случае нанесут удары по американской инфраструктуре в странах Ближнего Востока.

Иран даст ответ Соединенным Штатам в случае нападения на топливную или энергетическую инфраструктуру. Такое заявление сделал представитель центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия", комментируя ультиматум президента США Дональда Трампа.

Он подчеркнул, что Иран в случае ударов по своей инфраструктуре готов атаковать энергетическую, информационно-технологическую и опреснительную инфраструктуру США и их союзников на Ближнем Востоке.

Напомним, в ночь с 21 на 23 марта американский лидер Дональд Трамп сообщил на своих страницах в соцсетях, что США дают Исламской Республике 48 часов на открытие Ормузского пролива. По его словам, если этого не произойдет, США уничтожат ряд ее электростанций.

