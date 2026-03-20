Голод грозит миллионам из-за войны с Ираном – ООН

Конфликт на Ближнем Востоке грозит массовым голодом в самых бедных странах мира, предупредили во Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН.

По словам директора по цепочкам поставок организации, Коринн Флейшер, на данный момент в открытом море из-за проблем с логистикой остановились суда с порядка 70 тыс т еды. По прогнозу организации, если сложности с поставками будут продолжаться до июня, то количество людей, страдающих из-за острой нехватки продовольствия, может вырасти на 45 млн человек, передает газета Financial Times (FT).

Издание также сообщает, что "застряли" в пути к местам назначения порядка 30 тыс т продовольствия в контейнерах, это консервы, горох и продукты с повышенной питательностью.

В материале указано, что, в частности, из-за блокады Ормузского пролива и опасной обстановки в Красном море суда идут в обход Африки, через мыс Доброй Надежды. Новый маршрут оказывает существенное влияние на сроки и стоимость доставки.