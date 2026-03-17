В команде Евлоева назвали предстоящий бой с Мерфи претендентским

Бой Евлоева с британцев Мерфи может открыть доступ к титульному поединку для россиянина, считают в команде российского бойца.
Команда российского бойца смешанных единоборств Мовсара Евлоева высоко оценила статус предстоящего боя с британцем Лероном Мерфи, который состоится 21 марта. В окружении россиянина назвали бой претендентским, подразумевая, что победа должна открыть Евлоеву путь к титульному поединку.
"Это по факту претендентский бой. В случае победы Мовсар должен драться за титул"
– источник в команде Евлоева
Российский боец лидирует в полулегком весе влиятельного мирового промоушена UFC, имея в активе 19 побед без поражений.
Его британский оппонент занимает третью строчку мировой табели о рангах, одолев 17 соперников и сведя один бой к ничьей.