В команде Евлоева назвали предстоящий бой с Мерфи претендентским

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Бой Евлоева с британцев Мерфи может открыть доступ к титульному поединку для россиянина, считают в команде российского бойца.

Команда российского бойца смешанных единоборств Мовсара Евлоева высоко оценила статус предстоящего боя с британцем Лероном Мерфи, который состоится 21 марта. В окружении россиянина назвали бой претендентским, подразумевая, что победа должна открыть Евлоеву путь к титульному поединку. 

"Это по факту претендентский бой. В случае победы Мовсар должен драться за титул"

– источник в команде Евлоева

Российский боец лидирует в полулегком весе влиятельного мирового промоушена UFC, имея в активе 19 побед без поражений.

Его британский оппонент занимает третью строчку мировой табели о рангах, одолев 17 соперников и сведя один бой к ничьей.

Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
