Байконур готовит к полету очередной космический грузовик

Вскоре с российско-казахстанского космодрома "Байконур" пройдет новый старт – в космос отправится грузовой корабль "Прогресс МС-34", его уже протестировали, вернули на рабочее место и подключили к наземному испытательному оборудованию.

Буквально на следующий день после запуска "Прогресс МС-33" на космодроме "Байконур" в Казахстане начали подготовку к следующему старту, сообщили в "Роскосмосе".

"На Байконуре завершились пневмовакуумные испытания космического грузовика "Прогресс МС-34". Герметичность его отсеков и бортовых систем проверили при помощи гелиево-воздушной смеси"

В целом корабль проверяли на герметичность в вакуумной камере пять дней, проверка завершилась успешно, замечаний в ходе нее выявлено не было, передает Sputnik Казахстан.

Сейчас космический грузовик корабль вернули на рабочее место и подключили к наземному испытательному оборудованию, его предполетная подготовка будет продолжена.

Пока дата нового старта не объявлена, она еще уточняется, говорится в сообщении.

Напомним, предыдущий запуск космического корабля с "Байконура" прошел накануне, 22 марта.