Оман работает над восстановлением судоходства в Ормузском проливе – МИД

Маскат работает над восстановлением безопасного судоходства в Ормузском проливе, заявили в МИД Омана.
"Оман интенсивно работает над тем, чтобы организовать безопасный проход через Ормузский пролив"
– МИД Омана
По словам аль-Бусаиди, иранская война может привести к усугублениею ситуацию в регионе, если конфликт не будет остановлен.
Аль-Бусаиди не предоставил подробностей по участию Омана в восстановлении судоходства. Не исключено, что Маскат вернулся к роли посредника между США и Ираном, которую играл до начала войны на Ближнем Востоке.