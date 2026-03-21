Оман работает над восстановлением судоходства в Ормузском проливе – МИД

Маскат работает над восстановлением безопасного судоходства в Ормузском проливе, заявили в МИД Омана.

"Оман интенсивно работает над тем, чтобы организовать безопасный проход через Ормузский пролив"

– МИД Омана

По словам аль-Бусаиди, иранская война может привести к усугублениею ситуацию в регионе, если конфликт не будет остановлен.

Аль-Бусаиди не предоставил подробностей по участию Омана в восстановлении судоходства. Не исключено, что Маскат вернулся к роли посредника между США и Ираном, которую играл до начала войны на Ближнем Востоке.