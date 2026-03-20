Эскалацию на Ближнем Востоке обсудили Иран и Оман

Глава Белого дома сообщил о готовности США нанести удары по электростанциям в Иране. Он подчеркнул, что США будут вынуждены пойти на этот шаг, если Иран не откроет Ормузский пролив в ближайшее время.

Состоялся телефонный разговор глав МИД Ирана и Омана Аббаса Аракчи и Бадра аль-Бусаиди. Об этом сообщили в иранском министерстве.

Центральной темой обсуждения стала ситуация на Ближнем Востоке.

"Глава МИД Ирана Аракчи в ходе беседы по телефону с оманским коллегой подтвердил продолжение консультаций и разъяснил иранскую позицию по событиям в регионе"

– МИД Исламской Республики

Напомним, Оман выступал посредником на недавних американо-иранских переговорах. Ранее руководитель оманского внешнеполитического ведомства заявлял, что США колоссально ошиблись, позволив втянуть себя в войну с Ираном. По его словам, США и Израиль не смогут таким способом добиться желаемого результата.