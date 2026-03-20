Иран атаковал израильский Арад

Иранские ракеты этой ночью поразили жилые здания в израильском городе Арад. Погибли не менее шести человек, свыше ста получили различные ранения и были госпитализированы.

Израильские СМИ информируют о ночной ракетной атаке Корпуса стражей Исламской революции на город Арад. Известно об одном прямом попадании баллистической ракеты в здание и падении обломков другой, сбитой ракеты на жилую зону.

По оценкам израильских медиков, пострадали более человек, как минимум шесть жителей Арада погибли. Раненые госпитализированы в арадскую больницу "Сорока".

Ракета, которую не удалось сбить, разрушила квартал из девяти старых четырехэтажных зданий, в которых не было бомбоубежищ. Комиссар полиции Хаим Бублил отметил, что часть зданий, оказавшихся в зоне поражения, могут обрушиться.

"Мы эвакуировали детей в тяжелом состоянии. Началась серьезная работа. Удар пришелся на центр зданий. Повреждения вызваны взрывной волной. Здесь сотни людей"

– Хаим Бублил

В Арад выехали глава Министерства нацбезопасности Итамар Бен Гвир и руководитель израильской полиции Дани Леви.