Российско-индийское сотрудничество важно на фоне кризиса в Иране – Лавров

Глава российского внешнеполитического ведомства заявил о том, что диалог Москвы и Нью-Дели особенно актуален в контексте конфликта вокруг Ирана.

Тесное сотрудничество России и Индии очень востребовано в условиях конфликта на Ближнем Востоке, такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении к участникам и организаторам международной конференции "Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений".

"Особо хотел бы отметить нашу тесную внешнеполитическую координацию, которая весьма востребована в условиях геополитической турбулентности, включая спровоцированный Соединенными Штатами и Израилем острый военно-политический кризис в зоне Персидского залива"

– Сергей Лавров

Он подчеркнул, что нынешняя внешнеполитическая ситуация требует проявления совместных внешнеполитических усилий, поскольку вопросы международной безопасности являются актуальными для всех стран.

Также Лавров анонсировал грядущий визит индийского премьер-министра: Россия ожидает приезд Нарендру Моди уже в этом году.

Кроме того, глава российского министерства иностранных дел отметил роль доверительного диалога между двумя странами на высшем уровне.

"По итогам визита президента РФ (Владимира - ред.) Путина в Нью-Дели в декабре прошлого года подтверждено созвучие стратегических целей России и Индии, принят солидный пакет документов"

– Сергей Лавров