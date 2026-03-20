Иран готов сотрудничать по ситуации в Ормузском проливе

В Иране сообщили о готовности сотрудничать по ситуации в Ормузском проливе. Представитель Исламской Республики отметил при этом, что Тегеран начнет диалог только после прекращения агрессии со стороны США и Израиля.

Иран открыт для сотрудничества с другими странами и Международной морской организацией для того, чтобы улучшить ситуацию с безопасностью судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщил 22 марта Али Мусави, постпред Исламской Республики при этой структуре.

"Иран готов к сотрудничеству с Международной морской организацией, а также другими государствами для улучшения ситуации с безопасностью судоходства, а также защиты экипажей судов"

– Али Мусави

Иранский постпред добавил, что дипломатическое урегулирование ситуации – это приоритет для Тегерана. При этом он подчеркнул, что для этого агрессия в отношения Ирана должны быть полностью прекращена.

"Действия Вашингтона и Тель-Авива стали причиной нынешней ситуации в Ормузском проливе"

– постпред ИРИ

Напомним, минувшей ночью президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана есть два дня на открытие Ормузского пролива. По его словам, если этого не случится, США атакуют электростанции, расположенные на территории Ирана. В Исламской Республике сообщили в ответ, что в этом случае нанесут удары по различной инфраструктуре США, которая находится в странах Ближнего Востока.