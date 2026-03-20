Москва призвала Вашингтон открыть визовые центры США в России

Российские дипломаты предложили Госдепартаменту США восстановить визовый паритет и возобновить выдачу американских виз россиянам на территории РФ. Важность этого решения возрастает в преддверии Чемпионата мира по футболу, который пройдет летом в основном в США.

Внешнеполитическое ведомство РФ обратилось к властям США с предложением восстановить работу американских визовых центров на российской территории, прежде всего в Москве.

Российские дипломаты напомнили, что сейчас граждане РФ могут получить визу в США только в других государствах, к примеру, в Казахстане либо в Польше. В то же время американские граждане получают визы в Россию в российских дипмиссиях в США.

МИД РФ обратил внимание американских коллег на дискриминационную сущность такой ситуации.

"Рассчитываем, что американские власти все же отменят существующие дискриминационные визовые требования к российским гражданам"

– МИД России

Российские дипломаты добавили, что сделать это необходимо в кратчайшие сроки на фоне приближения дат Чемпионата мира по футболу, который этим летом будет проходить преимущественно в США.