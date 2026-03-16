Ильхам Алиев дал старт комплексу "Ширван Агро"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках визита в Шемаху принял участие в открытии крупнейшего на Южном Кавказе животноводческого комплекса "Ширван Агро" и поставил задачу достичь полного импортозамещения мясо-молочной продукции.

Программа визита началась с посещения памятника Гейдару Алиеву, после чего президент прибыл на территорию нового агропредприятия.

Там глава Исполнительной власти Шемахинского района Тахир Мамедов доложил о целях создания объекта площадью около 100 гектаров. Проект ориентирован на обеспечение населения высококачественной продукцией, развитие экспорта и предоставление работы более чем 200 местным жителям.

"Это крупнейшее мясо-молочное хозяйство не только в Азербайджане, но и на Южном Кавказе"

- Ильхам Алиев

Президент подчеркнул, что запуск современных комплексов с передовыми технологиями необходим для полного импортозамещения.

"Мы должны на 100 процентов обеспечивать себя мясом, молоком, молочной продукцией"

- Ильхам Алиев

Особое внимание во время поездки было уделено превращению Шемахи в современный туристический центр. Ильхам Алиев анонсировал ввод в эксплуатацию новой автомобильной магистрали Шемаха – Исмаиллы – Габала с крупнейшим в республике мостом.