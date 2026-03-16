Ильхам Алиев дал старт комплексу "Ширван Агро"

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил с рабочей поездкой Шемахинский район, где принял участие в открытии животноводческого комплекса "Ширван Агро".
Программа визита началась с посещения памятника Гейдару Алиеву, после чего президент прибыл на территорию нового агропредприятия.
Там глава Исполнительной власти Шемахинского района Тахир Мамедов доложил о целях создания объекта площадью около 100 гектаров. Проект ориентирован на обеспечение населения высококачественной продукцией, развитие экспорта и предоставление работы более чем 200 местным жителям.
"Это крупнейшее мясо-молочное хозяйство не только в Азербайджане, но и на Южном Кавказе"
- Ильхам Алиев
Президент подчеркнул, что запуск современных комплексов с передовыми технологиями необходим для полного импортозамещения.
"Мы должны на 100 процентов обеспечивать себя мясом, молоком, молочной продукцией"
- Ильхам Алиев
Особое внимание во время поездки было уделено превращению Шемахи в современный туристический центр. Ильхам Алиев анонсировал ввод в эксплуатацию новой автомобильной магистрали Шемаха – Исмаиллы – Габала с крупнейшим в республике мостом.
"Мы должны сделать все, чтобы наши граждане жили лучше, чтобы были рабочие места, достойный уровень жизни"
- Ильхам Алиев