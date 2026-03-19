Две трети американцев выступили за переговоры с Ираном о перемирии

Новое социальное исследование YouGov продемонстрировало рост пацифистских настроений в американском обществе: 66% граждан хотят переговоров США с Ираном. В то же время президент Дональд Трамп пока не настроен завершать участие американских войск в иранской войне.

Американская компания YouGov провела двухдневный соцопрос о восприятии в США иранской войны, в котором приняло участие свыше 3,7 тыс граждан старше 21 года. Участникам опроса было предложено высказать свое мнение, нужны ли сейчас Вашингтону переговоры с Тегераном о перемирии или нет.

Результаты опроса показали, что двое из трех американцев за начало мирных переговоров между США и Ираном – 66% поддержали этот сценарий. Против дипломатического процесса и за продолжение войны выступили всего 15% опрошенных. Остальные 19% затруднились с выбором.

Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что он сам пока что не хочет останавливать боевые действия американских войск против Ирана, пояснив, что Белый дом сейчас нацелен на уничтожение Исламской Республики.

Также он выразил уверенность в том, что Израиль остановит атаки на военные и гражданские объекты Ирана только после того, как аналогичное решение примет Вашингтон.

"США и Израиль хотят примерно одного и того же"

– Дональд Трамп