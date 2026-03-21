Тегеран опроверг переговоры с Трампом

Тегеран опроверг переговоры с Трампом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иран не подтвердил слова Трампа о переговорах, а также критически оценил заявление лидера США о прекращении ударов по иранской энергетике.

Власти Ирана заявили, что Тегеран не контактировал с лидером США Дональдом Трампом по вопросу прекращения войны. В МИД ИРИ заявили, что Трамп своим заявлением о прекращении ударов по иранской энергетике пытался сбить цены на нефть и выиграть время. 

"Заявления президента США являются частью усилий по снижению цен на энергоносители и выигрышу времени для реализации военных планов"

– МИД Ирана 

Агентство Fars заявило, что Тегеран не контактировал с Вашингтоном ни напрямую, ни через посредников. 

Отметим, что ранее Дональд Трамп заявил о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры Ирана после продуктивных переговоров с Тегераном.

655 просмотров

