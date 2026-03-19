Токаев объявил о начале подготовки к саммиту ОТГ

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о начале подготовки к саммиту Организации тюркских государств (ОТГ), который должен состояться в мае в Туркестане. По словам президента Казахстана, грядущее мероприятие приобретает особое значение в свете напряженной ситуации на Ближнем Востоке.

“В середине мая в Туркестане запланирована встреча на высшем уровне лидеров Организации тюркских государств. В условиях нынешней нестабильной ситуации в мире это международное мероприятие приобретает особое значение. Правительство и акимат должны уделить первостепенное внимание качественной организации этого саммита”

– Касым-Жомарт Токаев

Отметим, что в рамках встречи лидеров глав государств также запланировано мероприятие, приуроченное к 100-летней годовщине Первого тюркологического конгресса.

Главы правительств стран ОТГ встретятся в этом году в Азербайджане.