Вестник Кавказа

Иран заявил об уничтожении израильского F-16

Дым от пожара
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
ПВО Ирана сбили израильский F-16. Истребитель стал третьим уничтоженным с начала войны.

Армия Ирана отчиталась об уничтожении израильского истребителя  F-16, передает Корпус стражей исламской революции (КСИР). 

По информации КСИР, иранские силы сбили самолет прошлой ночью. Истребитель стал третьим, который поразили иранские ПВО с начала войны. 

Информации от израильской стороны пока не поступало. Судьба летчика остается неизвестной. 

Отметим, что в начале марта Кувейт по ошибке сбил над своей территории три американских  F−15Е Strike Eagle.

