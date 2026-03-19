Иран заявил об уничтожении израильского F-16

ПВО Ирана сбили израильский F-16. Истребитель стал третьим уничтоженным с начала войны.
Армия Ирана отчиталась об уничтожении израильского истребителя F-16, передает Корпус стражей исламской революции (КСИР).
По информации КСИР, иранские силы сбили самолет прошлой ночью. Истребитель стал третьим, который поразили иранские ПВО с начала войны.
Информации от израильской стороны пока не поступало. Судьба летчика остается неизвестной.
Отметим, что в начале марта Кувейт по ошибке сбил над своей территории три американских F−15Е Strike Eagle.