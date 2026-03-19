В СМИ назвали причину ослабления санкций США в отношении иранской нефти

CNN: беспрецедентный кризис на нефтяном рынке и исчерпание возможностей повлиять на ситуацию вынудили команду Трампа пойти на ослабление санкций против иранской нефти.

Вашингтон исчерпал ресурсы повлиять на энергетический кризис на фоне войны на Ближнем Востоке, в связи с чем пошел на крайний шаг в виде ослабления санкций в отношении иранского нефтяного экспорта, пишет CNN со ссылкой на источники. 

По информации источников CNN в высших эшелонах власти США, Вашингтон опасается, что цены на энергоресурсы будут оставаться на высоком уровне в течение нескольких месяцев на фоне боевых действия и блокады Ормузского пролива. 

Как пишет CNN, команда Дональда Трампа пыталась повлиять на ситуацию путем ослабления давления на российский экспорт нефти, а также открытия внутренних резервов на сотни миллионов баррелей, однако это не принесло ощутимых результатов.

Вам может быть интересно

