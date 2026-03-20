Бен-Гурион подвергся удару беспилотниками

В Иране подтвердили удар по аэропорту Бен-Гурион. В Исламской Республике уточнили, что он был нанесен с помощью новейших БПЛА.

Вооруженные силы Ирана атаковали международный аэропорт Бен-Гурион в Израиле. Об этом рассказал 22 марта официальный представитель армии.

Военный отметил, что удар был нанесен с помощью беспилотных летательных аппаратов Arash‑2.

Он напомнил, что БПЛА Arash-2 – это более совершенная версия аппаратов Kian и Arash‑1, которые способны преодолевать расстояние почти в 2 тыс километров.

По словам военного, иранские военные успешно выполнили поставленную задачу.

Ранее сегодня Корпус стражей исламской революции (КСИР) ИРИ объявил о 73-й волне атак на США и Израиль.