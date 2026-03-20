США допускают усиление военного давления на Иран – СМИ

Ради деэскалации конфликта на Ближнем Востоке Соединенные Штаты не исключают усиления военного столкновения с Ираном, сообщают американские СМИ.

Иногда эскалация нужна для деэскалации, приводит слова министра финансов США Скотта Бессента американский телеканал NBC News.

Он подчеркнул, что в американском Пентагоне не исключали такого сценария, при котором на Иран будет оказано еще большее военное давление с целью достижения дальнейшей деэскалации.

Также он сообщил о том, что "США продолжат уничтожать иранские укрепления вдоль Ормузского пролива".

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил о готовности США нанести удары по электростанциям Ирана, если Ормузский пролив не будет полностью открыт для судоходства в течение следующих двух суток.

При этом, он не исключал скорого завершения военного столкновения США с Ираном.