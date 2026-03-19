Тегеран подверг критике планы США вывести часть иранской нефти из-под санкций

Власти Ирана не рассматривают всерьез предложение США снять санкции с части иранской нефти. Тегеран назвал эти планы "психологической игрой".
В Министерстве нефти Ирана критически оценили предложение главы Минфина США Скотта Беннета вывести из-под рестрикций некоторые объемы иранской нефти. В заявлении ведомства отмечается, что ИРИ не располагает излишками "черного золота" для экспорта.
"У Ирана практически нет нефти в море и нет излишков для поставок на международные рынки"
– Министерство нефти
Власти ИРИ считают, что Вашингтон ведет "психологическую игру", целью которой является попытка повлиять на рынок нефти, оказавшийся в турбулентности после начала войны на Ближнем Востоке.
"Заявление Беннета направлено только на то, чтобы вселить надежду в покупателей и контролировать психологию рынка"
– Миннефти Ирана