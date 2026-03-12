Махачкала и Минводы показали взрывной рост бронирований в марте

Дагестанская Махачкала и ставропольские Минводы попали в топ-10 российских городов, спрос у туристов на которые резко вырос в этом месяце, сообщает сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

Столица Дагестана заняла в списке пятое место – ее популярность увеличилась на 54% по сравнению с мартом-2025. Интерес к Минводам стал больше на 46%, курорт оказался на девятой строчке рейтинга.

Лидером перечня с большим отрывом оказался подмосковный Красногорск с ростом бронирования на 220%. В топ-5 также попали Хабаровск (100%), Новороссийск (78%) и Геленджик (76%).

Шестое, седьмое и восьмое места заняли Кабардинка, Тверь и Краснодар – 51%, 50% и 49% соответственно. Закрывает список Симферополь, популярность которого выросла на 44%.