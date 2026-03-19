Иран запустил ракеты по базе США и Британии в Индийском океане

Иранская армия атаковала базу США и Британии в Индийском океане двумя ракетами. По информации The Wall Street Journal, атака не нанесла ущерба.

Власти ИРИ сообщили о запуске двух баллистических ракет по базе США и Великобритании на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, передает Mehr.

Иранское военное командование оценило атаку как значительное событие в контексте противостояния с США.

По данным The Wall Street Journal, атака не нанесла ущерба военной инфраструктуре США и Великобритании. Одна из ракет упала в море, другая была перехвачена системой ПВО американского флота.