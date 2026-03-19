Аббас Аракчи: Иран выступает за полное и окончательное завершение войны

В МИД Ирана заявили, что Тегеран рассчитывает на полное завершение войны. США пока не проявили стремлений к деэскалации, отметили в МИД ИРИ.

Глава дипведомства Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов приступить к переговорам с Вашингтоном только при условии полного и окончательного завершения войны. Власти ИРИ не рассматривают идею временного перемирия. Об этом глава МИД Ирана рассказал японской газете Kyodo News.

"Несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия, Соединенные Штаты пока не продемонстрировали готовности к реальному урегулированию"

– Аббас Аракчи

Аракчи подчеркнул, что Ормузский пролив закрыт только для судов тех стран, которые содействовали агрессии против Ирана. Власти ИРИ готовы обеспечить безопасный проход для судов других стран, в том числе Японии. Тегеран уже ведет консультации с Токио по этому вопросу.