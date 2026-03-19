США впервые за 30 лет закупят иранскую нефть

Вашингтон выдал Ирану генеральную лицензию на экспорт сырой нефти и нефтепродуктов, которая будет действовать до 19 апреля этого года. Об этом сообщил глава Минфина США Скотт Бессент.
Как подчеркнул Бессент, решение позволит наполнить рынок нефти на фоне кризисной ситуации из-за войны на Ближнем Востоке. По расчетам Бессента, ожидаются поставки 140 млн баррелей "черного золота". При этом глава ведомства подчеркнул, что Тегеран не сможет сразу получить доступ к доходам от поставок, а политика санкций сохранится.
Отмечается, что разрешение действует для нефти, погруженной на суда до 0:01 20 марта
Как отметил журналист Axios Барак Равид, США впервые с 1996 года закупят иранскую нефть. Экспорт принесет Тегерану $14 млрд.
Сами иранские власти не выразили оптимизма относительно этих шагов. В Миннефти Ирана назвали решение "психологической игрой", отметив, что у страны нет излишков "черного золота" для экспорта на мировой рынок.