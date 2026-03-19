США впервые за 30 лет закупят иранскую нефть

Власти США предприняли неординарный ход на фоне войны против Ирана, впервые за 30 лет предоставив Тегерану возможность легально реализовать нефть на внешнем рынке. При этом доходы от продажи иранской нефти будут заморожены, отметили в Минфине США.

Вашингтон выдал Ирану генеральную лицензию на экспорт сырой нефти и нефтепродуктов, которая будет действовать до 19 апреля этого года. Об этом сообщил глава Минфина США Скотт Бессент.

Как подчеркнул Бессент, решение позволит наполнить рынок нефти на фоне кризисной ситуации из-за войны на Ближнем Востоке. По расчетам Бессента, ожидаются поставки 140 млн баррелей "черного золота". При этом глава ведомства подчеркнул, что Тегеран не сможет сразу получить доступ к доходам от поставок, а политика санкций сохранится.

Отмечается, что разрешение действует для нефти, погруженной на суда до 0:01 20 марта

Как отметил журналист Axios Барак Равид, США впервые с 1996 года закупят иранскую нефть. Экспорт принесет Тегерану $14 млрд.

Сами иранские власти не выразили оптимизма относительно этих шагов. В Миннефти Ирана назвали решение "психологической игрой", отметив, что у страны нет излишков "черного золота" для экспорта на мировой рынок.