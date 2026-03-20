КСИР объявил о 73-й волне атак на США и Израиль

КСИР Ирана подтвердил начало новой волны атак на Израиль и базы США в регионе. По данным иранских военных, в ходе этих ударов было убито и ранено несколько сотен человек.

Иран начал утром 22 марта 73-ю операцию "Истинное обещание-4" против Соединенных Штатов и Израиля. Об этом пишут иранские средства массовой информации.

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) ИРИ отметили, что в результате новой волны ударов по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке убиты и раненые свыше 200 человек.

В частности, Исламской Республикой были атакованы израильское города Арад, Димон, Эйлат, Беэр-Шева, Кирьят-Гат.

Как отмечается, удары наносились ракетами и беспилотниками.